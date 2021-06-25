مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (1) - (4) دجلة
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، أسوان ووادي دجلة في الجولة 27 من الدوري المصري.
غزل المحلة X الاتحاد السكندري
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ق61: فتحي مبروك يهدر ركلة الجزاء ويسددها خارج الملعب.
ق60: ركلة جزاء لغزل المحلة.
ق52: جوووووووول هشام عادل يدرك التعادل للمحلة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.
ق21: جوووووووووول أوووول للاتحاد عن طريق خالد الغندور.
انطلاق المباراة.
أسوان X وادي دجلة
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نهاية الشوط الأول بتقدم دجلة بأربعة أهداف لهدف.
ق64: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق64: جوووووووووول أحمد عبد الظاهر يقلص النتيجة بهدف أول لأسوان.
ق60: جوووووووووول أحمد عاطف يضيف الهدف الرابع لدجلة في الدقيقة 60 ولكننا مازلنا في أحداث الشوط الأول نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
ق37: جوووووووووووول ثاااالث لدجلة من ركلة جزاء سجلها أحمد سعيد.
ق35: عودة التيار الكهربائي واستكمال المباراة.
ق17: انقطاع التيار الكهربائي عن كشافات الملعب وتوقف المباراة.
ق11: جووووووول محمد رضا يضيف الهدف الثاني لوادي دجلة.
ق5: الحكم ألغى قراره بمنح ركلة جزاء لأسوان بعد مشاهدة اللقطة في تقنية الفيديو.
ق2: جوووول محمد رضا يسجل الهدف الأول لدجلة.
انطلاق المباراة.