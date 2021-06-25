مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (1) - (4) دجلة

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

أسوان - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، أسوان ووادي دجلة في الجولة 27 من الدوري المصري.

غزل المحلة X الاتحاد السكندري

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ق61: فتحي مبروك يهدر ركلة الجزاء ويسددها خارج الملعب.

ق60: ركلة جزاء لغزل المحلة.

ق52: جوووووووول هشام عادل يدرك التعادل للمحلة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

ق21: جوووووووووول أوووول للاتحاد عن طريق خالد الغندور.

انطلاق المباراة.

أسوان X وادي دجلة

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نهاية الشوط الأول بتقدم دجلة بأربعة أهداف لهدف.

ق64: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق64: جوووووووووول أحمد عبد الظاهر يقلص النتيجة بهدف أول لأسوان.

ق60: جوووووووووول أحمد عاطف يضيف الهدف الرابع لدجلة في الدقيقة 60 ولكننا مازلنا في أحداث الشوط الأول نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

ق37: جوووووووووووول ثاااالث لدجلة من ركلة جزاء سجلها أحمد سعيد.

ق35: عودة التيار الكهربائي واستكمال المباراة.

ق17: انقطاع التيار الكهربائي عن كشافات الملعب وتوقف المباراة.

ق11: جووووووول محمد رضا يضيف الهدف الثاني لوادي دجلة.

ق5: الحكم ألغى قراره بمنح ركلة جزاء لأسوان بعد مشاهدة اللقطة في تقنية الفيديو.

ق2: جوووول محمد رضا يسجل الهدف الأول لدجلة.

انطلاق المباراة.

في الدوري أسوان الاتحاد السكندري غزل المحلة وادي دجلة
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