مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (0) - (3) دجلة

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

أسوان - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، أسوان ووادي دجلة في الجولة 27 من الدوري المصري.

غزل المحلة X الاتحاد السكندري

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ق21: جوووووووووول أوووول للاتحاد عن طريق خالد الغندور.

انطلاق المباراة.

أسوان X وادي دجلة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق37: جوووووووووووول ثاااالث لدجلة من ركلة جزاء سجلها أحمد سعيد.

ق35: عودة التيار الكهربائي واستكمال المباراة.

ق17: انقطاع التيار الكهربائي عن كشافات الملعب وتوقف المباراة.

ق11: جووووووول محمد رضا يضيف الهدف الثاني لوادي دجلة.

ق5: الحكم ألغى قراره بمنح ركلة جزاء لأسوان بعد مشاهدة اللقطة في تقنية الفيديو.

ق2: جوووول أحمد سعيد يسجل الهدف الأول لدجلة.

انطلاق المباراة.

في الدوري أسوان الاتحاد السكندري غزل المحلة وادي دجلة
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