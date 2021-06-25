مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (0) - (3) دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، أسوان ووادي دجلة في الجولة 27 من الدوري المصري.

غزل المحلة X الاتحاد السكندري

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ق21: جوووووووووول أوووول للاتحاد عن طريق خالد الغندور.

انطلاق المباراة.

أسوان X وادي دجلة

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ق37: جوووووووووووول ثاااالث لدجلة من ركلة جزاء سجلها أحمد سعيد.

ق35: عودة التيار الكهربائي واستكمال المباراة.

ق17: انقطاع التيار الكهربائي عن كشافات الملعب وتوقف المباراة.

ق11: جووووووول محمد رضا يضيف الهدف الثاني لوادي دجلة.

ق5: الحكم ألغى قراره بمنح ركلة جزاء لأسوان بعد مشاهدة اللقطة في تقنية الفيديو.

ق2: جوووول أحمد سعيد يسجل الهدف الأول لدجلة.

انطلاق المباراة.