مباشر في الدوري – المحلة (0) - (1) الاتحاد.. أسوان (0) - (3) دجلة
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، أسوان ووادي دجلة في الجولة 27 من الدوري المصري.
غزل المحلة X الاتحاد السكندري
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ق21: جوووووووووول أوووول للاتحاد عن طريق خالد الغندور.
انطلاق المباراة.
أسوان X وادي دجلة
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ق37: جوووووووووووول ثاااالث لدجلة من ركلة جزاء سجلها أحمد سعيد.
ق35: عودة التيار الكهربائي واستكمال المباراة.
ق17: انقطاع التيار الكهربائي عن كشافات الملعب وتوقف المباراة.
ق11: جووووووول محمد رضا يضيف الهدف الثاني لوادي دجلة.
ق5: الحكم ألغى قراره بمنح ركلة جزاء لأسوان بعد مشاهدة اللقطة في تقنية الفيديو.
ق2: جوووول أحمد سعيد يسجل الهدف الأول لدجلة.
انطلاق المباراة.