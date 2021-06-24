الكشف عن موعد تحديد مصير صلاح النهائي من الأوليمبياد.. وكيفية اختيار حامل العلم بالافتتاح

الخميس، 24 يونيو 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

كشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية عن الموعد النهائي لتحديد مصير مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد من عدمه.

وقال شريف العريان في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "يوم 4 يوليو لابد أن ترسل مصر قائمتها النهائية لأوليمبياد طوكيو".

وأضاف "في هذا الموعد سيكون موقف محمد صلاح وباقي المحترفين قد حسم بالفعل سواء بالمشاركة أو لا".

أخبار متعلقة
كأس العرب – لبنان تتفوق على جيبوتي وتُكمل مجموعة مصر فخر الدين بن يوسف: أتمنى الاستمرار في الإسماعيلي إذا استكملت مشواري في مصر تشكيل مصر للمقاصة – باسم مرسي يقود الهجوم ضد الزمالك.. ودكة قوية كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر

وتتكون قائمة كرة القدم في الأوليمبياد من 18 لاعبا.

مصر تتواجد بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

وتحدث العريان أيضا عن كيفية اختيار حامل علم مصر في حفل افتتاح الأوليمبياد، فقال "جرت العادة على تحديد حامل العلم بعد السفر إلى البطولة. ويكون ذلك عن طريق المشاورة بين رئيس البعثة والمشاركين".

وواصل "هذا الأمر يضعنا في ورطة بسبب عدم وجود آلية محددة للاختيار، ما قد يسبب مشاكل بين اللاعبين. لكننا مضطرين على سير بنفس النهج".

العريان أتم "اللجنة الأوليمبية تفرض علينا تحديد حامل العلم قبل 3 أو 4 أيام من حفل الافتتاح، مع إرسال سيرته الذاتية لتكون متاحة لمعلقي الحفل".

كان أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد المصرية قد حمل علم مصر في حفل افتتاح أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

محمد صلاح مصر طوكيو 2020
نرشح لكم
في الجول يكشف تشخيص إصابة الونش.. وخطوة منتظرة محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ
أخر الأخبار
في الجول يكشف تشخيص إصابة الونش.. وخطوة منتظرة 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات 4 ساعة | الدوري الإيطالي
فصل جديد في العداوة.. عصا معدنية تلغي دربي الأندلس بين بيتيس وإشبيلية 4 ساعة | أوروبا
في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي 4 ساعة | الدوري الإيطالي
محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو 4 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست 5 ساعة | الدوري الفرنسي
أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو 5 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ 5 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي