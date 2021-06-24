مباشر كرة سلة – الزمالك (63)-(62) الاتحاد.. بداية الفترة الرابعة
الخميس، 24 يونيو 2021 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمبارة الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر.
ق. 4:30 - 60-59 للزمالك.
بداية الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
الاتحاد يقلص الفارق مع نهاية الفترة الثالثة. 50-46 للزمالك.
ق. 0:59 - 50-40 للزمالك.
ق. 4:18 - 44-37 للزمالك.
ق. 6:38 استبعاد عمر هشام من المباراة نهائيا بعد الخطأ الفني الثاني عليه.
ق.6:50 - 36-36
ق. 7:47 - 36-34 للزمالك.
بداية الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول
وقت مستقطع و27 ثانية متبقية
ق. 1:10 - 33-28 للزمالك.
ق. 1:35 - 31-28 للزمالك.
ق. 4 27-26 للزمالك. أول تقدم للزمالك
ق. 4 - 26-26 التعادل الأول.
ق. 6 - 26-24 للاتحاد
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
20-12 للاتحاد مع نهاية الفترة الأولى.
ق. 3 ثلاثية للزمالك. 12-8 للاتحاد.
ق. 7 الزمالك يسجل لأول مرة.. 9-3 للاتحاد.
ق. 7 الاتحاد يتقدم 9-0 على الزمالك.
ق. 8 إصابة والتر هودج واللاعب يتلقى العلاج.
بداية المباراة