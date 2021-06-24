مباشر كرة سلة – الزمالك (36)-(32) الاتحاد.. بداية الفترة الثالثة
الخميس، 24 يونيو 2021 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمبارة الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر.
بداية الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول
وقت مستقطع و27 ثانية متبقية
ق. 1:10 - 33-28 للزمالك.
ق. 1:35 - 31-28 للزمالك.
ق. 4 27-26 للزمالك. أول تقدم للزمالك
ق. 4 - 26-26 التعادل الأول.
ق. 6 - 26-24 للاتحاد
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
20-12 للاتحاد مع نهاية الفترة الأولى.
ق. 3 ثلاثية للزمالك. 12-8 للاتحاد.
ق. 7 الزمالك يسجل لأول مرة.. 9-3 للاتحاد.
ق. 7 الاتحاد يتقدم 9-0 على الزمالك.
ق. 8 إصابة والتر هودج واللاعب يتلقى العلاج.
بداية المباراة