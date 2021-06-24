مجاهد: اتحاد جدة وافق على مشاركة حجازي بالأولمبياد.. وسنطلب تقديم نهائي إفريقيا حال تأهل الأهلي

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن موافقة اتحاد جدة السعودية بانضمام أحمد حجازي للمنتخب الأولمبي.

ولم يستقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على ثلاثي الكبار بسبب صعوبة ضم محمد صلاح لرفض فريق ليفربول.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تلقينا خطابا رسميا من جالاتا سراي بصعوبة مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو".

وتابع "بينما اتحاد جدة وافق بشكل رسمي على مشاركة أحمد حجازي في الأولمبياد إذا تم اختياره من الجهاز الفني".

ويلعب أحمد حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الشهر الجاري من وست بروميتش الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى تفعيل اتحاد جدة بند شراء اللاعب وأنه مستمر حتى صيف 2023.

وأشار مجاهد "من المفترض دخول المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية يوم 17 يوليو".

وكشف "لذلك حال وصول الأهلي لنهائي دوري الأبطال سنتقدم بطلب لتقديم موعد النهائي".

وأوضح "هناك حوار يجري في الكواليس ولكن في انتظار مواجهة الأهلي والترجي لمعرفة المتأهل بشكل رسمي، وسيتم التواصل بين كاف والمغرب الدولة المستضيفة للحصول على موافقتها".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة "تواصلنا مع شركة مصر للطيران تحسبا لرفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا بتجهيز طائرة خاصة لنقل اللاعبين مباشرة من المغرب إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد وسندرس كافة الأمور".

وبالحديث عن حضور الجماهير كشف "وصلتنا إفادة كتابية أن مواجهة الأهلي والترجي ستكون بدون حضور جماهيري حتى الآن، لكن الكلمة العليا في النهاية للجهات الأمنية والصحية"

وتابع "لا نية لتأجيل أي مباراة في الدوري لكن قد يتم تقديم بعض اللقاءات"

وشدد مجاهد "يوم 26 أغسطس سيتم الانتهاء من مسابقة الدوري ويوم 27 موعد فتح باب القيد الجديد وانطلاق الدوري الجديد في منتصف سبتمبر"

وأوضح "هناك نية أن ننتهي من 15 أو 16 جولة من الموسم الجديد قبل انطلاق أمم إفريقيا"

واختتم تصريحاته "هدفنا إنهاء الموسم المقبل في نهاية يونيو لأن كأس العالم في نوفمبر ويجب عمل حساب الارتباطات المقبلة".