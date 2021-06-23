فخر الدين بن يوسف: أتمنى الاستمرار في الإسماعيلي إذا استكملت مشواري في مصر

أعرب فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي المحترف في صفوف الإسماعيلي عن سعادته بالتواجد مع فريق الدراويش.

وقال بن يوسف في تصريحات للصحفيين: "سعيد بالتواجد مع الإسماعيلي واللعب في واحدة من أقوى الدوريات الإفريقية والعربية".

وكشف "بالفعل سينتهي تعاقدي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي ولم استقر على وجهتي في الموسم الجديد".

وأوضح "إذا استمريت في الدوري المصري فأتمنى الاستمرار ضمن صفوف الإسماعيلي".

وشدد فخر الدين بن يوسف "أشعر بالراحة للعب ضمن صفوفه وللفريق دور كبير في استعادة مستواي".

وتابع بن يوسف "هدفي الحالي هو المساهمة مع زملائي في تواجد الفريق في مكان أفضل وتعويض نتائج الدور الأول السلبية".

واختتم تصريحاته "لدي هدف مستمر وهو العودة للمنتخب التونسي وذلك أكبر تطلعاتي خلال الفترة الحالية".

وخاض فخر الدين بن يوسف 22 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم وساهم في 10 أهداف.

نجح فخر الدين في تسجيل 8 أهداف للدراويش وصناعة اثنين آخرين.