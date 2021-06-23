مباشر يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(0) إسبانيا.. السويد (1)-(0) بولندا.. موراتا يهدر ركلة الجزاء

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

دوبرافكا - موراتا - إسبانيا - سلوفاكيا - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

ترتيب المجموعة الخامسة الحالي:

1-السويد: 7 نقاط.

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2-سلوفاكيا: 4 نقاط.

3-إسبانيا: 3 نقاط.

4-بولندا: نقطة.

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سلوفاكيا ضد إسبانيا (0-0)

ق. 11 أوووه دوبرافكا يتصدى لركلة الجزاء من موراتا.

الحكم يحتسب ركلة جزااء لإسبانيا بعد عرقلة كوكي.

ق. 10 العودة لتقنية الفيديو لاحتمالية احتساب ركلة جزاء لـ إسبانيا.

بداية المباراة

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السويد ضد بولندا (1-0)

ق. 2 جووول أوووول. إيميل فورسبرج يسجل الأول بعد انطلاقة داخل منطقة الجزاء وتصويبة أرضية في المرمى.

بداية المباراة

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يورو 2020 سلوفاكيا إسبانيا
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