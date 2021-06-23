استراحة يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(2) إسبانيا.. السويد (1)-(0) بولندا.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

دوبرافكا - موراتا - إسبانيا - سلوفاكيا - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

ترتيب المجموعة الخامسة الحالي:

1-السويد: 7 نقاط.

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2-إسبانيا: 6 نقاط.

3-سلوفاكيا: 3 نقاط.

4-بولندا: نقطة.

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سلوفاكيا ضد إسبانيا (0-2)

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول ثااااني لـ إسبانيا. بعد العديد من المحاولات. ركنية أبعدها الدفاع، وأعادها بيدري بطولية إلى جيرارد مورينو الذي أرسل عرضية، قابلها إيمريك لابورت برأسية في المرمى.

ق. 30 جوووول أووول لإسبانيا. تصويبة قوية من بابلو سارابيا في العارضة ودوبرافكا يسجلها في مرماه بالخطأ.

ق. 23 تصويبة من موراتا، يتصدى لها دوبرافكا إلى ركنية.

ق.19 إسبانيا تهدر مجددا! عرضية من أزبليكويتا تمر أمام بيدري بغرابة شديدة داخل الست ياردات.

ق. 18 أووه طولية من بيدري تمر أمام سارابيا بغرابة.

ق. 11 أوووه دوبرافكا يتصدى لركلة الجزاء من موراتا.

الحكم يحتسب ركلة جزااء لإسبانيا بعد عرقلة كوكي.

ق. 10 العودة لتقنية الفيديو لاحتمالية احتساب ركلة جزاء لـ إسبانيا.

بداية المباراة

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السويد ضد بولندا (1-0)

نهاية الشوط الأول

ق. 16 ماذا أهدرت يا ليفاندوفيسكي! ركنية قابلها ليفاندوفيكي برأسية في العارضة وترتد الكرة له ليتابعها برأسية جديدة في العارضة أيضا.

ق. 2 جووول أوووول. إيميل فورسبرج يسجل الأول بعد انطلاقة داخل منطقة الجزاء وتصويبة أرضية في المرمى.

بداية المباراة

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يورو 2020 سلوفاكيا إسبانيا
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