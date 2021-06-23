تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

كريم حافظ

يتحرك جالاتاسراي التركي للتعاقد مع كريم حافظ ظهير أيسر مالاتياسبور في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع "haber7" التركي فأن عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتاسراي سيعقد اجتماعا مع مسؤولي مالاتياسبور لضم الظهير المصري في أسرع وقت.

وأشار التقرير إلى علاقة مصطفى محمد المقربة بكريم حافظ لاعب وادي دجلة وباشاك شهير الأسبق.

أخبار متعلقة
تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم كريم حافظ صنع هدفه الثامن.. كريم حافظ يُسهم في فوز مالاتياسبور على ريزه كريم حافظ يشارك في خسارة مالاتياسبور من سيفاسبور رقم رائع لـ كريم حافظ في الدوري التركي هذا الموسم بعد 35 جولة

كريم البالغ من العمر 25 عاما شارك في 33 مباراة بالدوري التركي الموسم المنصرم وصنع 9 أهداف.

عقد لاعب لانس السابق يمتد حتى 2023.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي لمدة موسم ونصف، وقد تألق بشدة منذ انضمامه إلى العملاق التركي.

ونافس جالاتاسراي على لقب الدوري التركي حتى الثواني الأخيرة، لكنه خسره لصالح بشكتاش بفارق هدف بعد إثارة نارية.

كريم حافظ جالاتاسراي تركيا مالاتياسبور
نرشح لكم
روبير بيريز: النني يستحق اللعب أساسيا مع أرسنال.. ومن الشيق رؤية صلاح في برشلونة تقرير تركي: جالاتا سراي حدد سعر بيع مصطفى محمد نجوم الدوري الألماني يختارون صلاح ثاني أفضل لاعب في 2021 ليندرز: تمنيت الأفضل لـ صلاح وماني في كأس الأمم.. واليوم كان عن الفخر وليس التكتيك
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - لوكاكو يعود لـ هجوم تشيلسي بعد نهاية أزمته.. وتوتنام بالقوة الضاربة في كأس الرابطة 16 دقيقة | أوروبا
مصارعة - كيشو في رسالة غاضبة: لدي الفرصة استكمل طريقي في مكان أخر 20 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب سيراليون لـ في الجول: هذا سبب رفض نجم تشيلسي اللعب في أمم إفريقيا.. ونحاول الهروب من أزمة 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إسبانيا - ليناريس (1) -(0) برشلونة.. جوووول أول 45 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - تقرير إيطالي: ندى معوض تقترب من الدوري السويسري 47 دقيقة | رياضات أخرى
قمصان كل المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2021 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
صامويل شيكويزي .. بحث الغواصة الصفراء عن ميسي في منجم الماس 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني