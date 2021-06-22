مباشر يورو 2020 – كرواتيا (1) - (1) اسكتلندا.. جوووووول التعااااادل

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

نيكولا فلاسيتش - كرواتيا واسكتلندا - يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا واسكتلندا التي تقام في ملعب هامبدن بارك في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: جوووووووووول بوووووووم التعادل لمنتخب اسكتلندا بتسديدة زاحفة من كالوم مكجريجور.

ق35: انحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة واستحواذ كبير لكرواتيا.

ق24: تسديدة من جون مكجين تصدى لها حارس كرواتيا على مرتين.

ق22: تسديدة قوية للغاية من مودريتش تألق حارس اسكتلندا أمامها وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق17: جوووووووووول أوووول لكرواتيا بتسديدة من نيكولا فلاسيتش من داخل منطقة الجزاء.

ق6: تهديد أول من اسكتلندا بعرضية من جون ماكجين تابعها تشي أدامز بتسديدة لكن حارس كرواتيا ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته.

انطلاق المباراة.

كرواتيا اسكتلندا يورو 2020
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