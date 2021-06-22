مباشر يورو 2020 – التشيك (0) - (1) إنجلترا.. صاروخ من هاري كين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إنجلترا والتشيك التي تقام في ملعب ويمبلي في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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ق42: صاروخ من هاري كين يتصدى لها فاسليك

ق35: تسديدة قوية من سوتشيك كادت تسكن مرمى بيكفورد

ق27: تسديدة قوية من هوليش وتصدي رائع من بيكفورد

ق25: ماذا أهدرت يا كين.. تمريرة رائعة من رايس، ومراوغة من كين وتسديدة لكن حارس التشيك فاسليك يتألق أمامه

ق12: جووووووول إنجليزي أول.. رحيم ستيرلنج يسجل رأسية بعد عرضية جريليش الرائعة

ق2: ستيرلنج يهدر الفرصة الأولى بعد كرة طولية حاول لعبها "لوب" ولكنها ترتطم بالقائم

انطلاق المباراة.