مباشر دوري السلة - الزمالك (62)-(45) الاتحاد.. الفترة الرابعة
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:53
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في ثاني سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
يقام النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب، ويتقدم الاتحاد السكندري بالفوز في مباراة دون مقابل.
الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.
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الفترة الرابعة
62-45 للزمالك ونهاية الفترة الثالثة
61-39 ثلااااثية رائعة من إسلام سالم والفارق يتسع
58-39 للزمالك
49-30 أنس أسامة يسجل نقطتين
47-30 ثلااااثية رائعة من مهاب ياسر
اســــــتراحة
42-30 للزمالك ونهاية الفترة الثانية
40-30 صحوة بيضاء ومتبقي 30ثانية
36-30 ثلاااثية من كيجو والفارق يتسع لست نقاط
31-28 ثلااااثية رائعة من مهاب ياسر والتقدم للزمالك
26-25 ثلاثية رائعة من سمعة وتقليص الفارق لنقطة
24-19 ثلااثية من شوشة تقلص الفارق ومنتصف الفترة الثانية
21-13 للزمالك ومتبقي 8:30
الفترة الثانية
18-11 للزمالك ونهاية الفترة الأولى
14-9 ثلااااثية لسمعة تقلص الفارق
12-6 ثلاثية لهيثم كمال يقلص الفارق
12-3 للزمالك ومتبقي 6:26
8-1 ثلااااثية جديدة لهودج والتقدم زملكاوي
3-0 ثلاثية والتر هودج تتقدم للزمالك
الفترة الأولى
انطلاق المباراة