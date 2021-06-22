مباشر دوري السلة - الزمالك (42)-(30) الاتحاد.. نهاية الفترة الثانية

يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في ثاني سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يقام النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب، ويتقدم الاتحاد السكندري بالفوز في مباراة دون مقابل.

الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.

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اســــــتراحة

42-30 للزمالك ونهاية الفترة الثانية

40-30 صحوة بيضاء ومتبقي 30ثانية

36-30 ثلاااثية من كيجو والفارق يتسع لست نقاط

31-28 ثلااااثية رائعة من مهاب ياسر والتقدم للزمالك

26-25 ثلاثية رائعة من سمعة وتقليص الفارق لنقطة

24-19 ثلااثية من شوشة تقلص الفارق ومنتصف الفترة الثانية

21-13 للزمالك ومتبقي 8:30

الفترة الثانية

18-11 للزمالك ونهاية الفترة الأولى

14-9 ثلااااثية لسمعة تقلص الفارق

12-6 ثلاثية لهيثم كمال يقلص الفارق

12-3 للزمالك ومتبقي 6:26

8-1 ثلااااثية جديدة لهودج والتقدم زملكاوي

3-0 ثلاثية والتر هودج تتقدم للزمالك

الفترة الأولى

انطلاق المباراة