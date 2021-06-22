مباشر دوري السلة - الزمالك (8)-(1) الاتحاد.. انطلاق الفترة الأولى
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:53
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في ثاني سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
يقام النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب، ويتقدم الاتحاد السكندري بالفوز في مباراة دون مقابل.
الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.
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8-1 ثلااااثية جديدة لهودج والتقدم زملكاوي
3-0 ثلاثية والتر هودج تتقدم للزمالك
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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