مباشر كأس مصر - الزمالك (2)-(0) المقاصة.. نزول شيكابالا
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.
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ق 76: نزول شيكابالا ومروان حمدي بدلا من سيف الجزيري وأوباما
ق 60: جووووول أوباما والثاني بعد عرضية عبد الشافي
ق 56: جوووووول أوباما والأول للزمالك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: إنذار لطارق حامد ولمودي
ق 35: انفراد من أحمد عادل بعد تمريرة من عبد الله مجدي لكنه يسدد أعلى مرمى جنش
ق 33: إنذار لمحمد مخلوف لاعب المقاصة بعد عرقلة حمزة المثلوثي
ق 32: عرضية جديدة من زيزو ورأسية خطيرة من الجزيري تمر جوار المرمى
ق 20: هجمة خطيرة وعرضية من زيزو وصلت إلى بنشرقي الذي سدد كرة خطيرة اصطدمت في قدم مدافع المقاصة ومرت جوار القائم
ق 18: إنذار لعبد الله مجدي لاعب المقاصة بعد تدخل قوي مع الونش
ق 8: عرضية من أوباما وتسديدة من بنشرقي تمر أعلى العارضة
انطلاق المباراة