استراحة كأس مصر - الزمالك (0)-(0) المقاصة.. إنذار لـ طارق حامد

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 18:38

كتب : FilGoal

أشؤرف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

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ق 45: إنذار لطارق حامد ولمودي

ق 35: انفراد من أحمد عادل بعد تمريرة من عبد الله مجدي لكنه يسدد أعلى مرمى جنش

ق 33: إنذار لمحمد مخلوف لاعب المقاصة بعد عرقلة حمزة المثلوثي

ق 32: عرضية جديدة من زيزو ورأسية خطيرة من الجزيري تمر جوار المرمى

ق 20: هجمة خطيرة وعرضية من زيزو وصلت إلى بنشرقي الذي سدد كرة خطيرة اصطدمت في قدم مدافع المقاصة ومرت جوار القائم

ق 18: إنذار لعبد الله مجدي لاعب المقاصة بعد تدخل قوي مع الونش

ق 8: عرضية من أوباما وتسديدة من بنشرقي تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك المقاصة كأس مصر
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