مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 11:27

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن نظيره المصري لم يرسل طلبا بمد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية من 30 يونيو حتى 30 يوليو".

وأضاف "لابد أن يكون مد المهلة بطلب من الاتحادات المحلية. 3 دول فقط تقدمت بالطلب وهي ليبيا والجزائر والمغرب".

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وأوضح "إذا لم تتقدم مصر قبل 30 يونيو بالطلب سيكون عليها إرسال قائمة بأسماء الأندية المشاركة قاريا قبل انتهاء الشهر الجاري".

وهو ما يعني إذا لم يتقدم الاتحاد المصري بالطلب، سيتعين عليه إرسال قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021-2022 قبل نهاية الشهر الجاري، أي أنه أمام الاتحاد أسبوع واحد لطلب مد الفترة أو إرسال القائمة.

وكان مصدر من كاف قد صرح سابقا لـ FilGoal.com: "بعض الاتحادات طلبت منا مد الفترة لعدم قدراتها على إنهاء المسابقات المحلية في الموعد المحدد سلفا ولذلك وافقنا على المد ليوم 30 يوليو المقبل".

وأتم تصريحاته "هذا الموعد سيكون نهائيا ولن توجد فرصة لتمديده مجددا حتى نستطيع بدء بطولات الموسم الجديد مبكرا".

ويشارك من مصر بطل الدوري وصاحب المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا، وصاحب المركز الثالث وبطل كأس مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن ينتهي موسم 2020-2021 في أغسطس المقبل كما حُدد سلفا بآخر تعديل لجدول الدوري المصري.

الاتحاد الإفريقي كاف في إفريقيا
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