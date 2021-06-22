مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) باراجواي.. جوووول جوميز

تواجه الأرجنتين منتخب باراجواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين بينما باراجواي في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراة واحدة.

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انطلاق المباراة