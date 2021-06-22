مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) باراجواي.. جوووول جوميز

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 01:42

كتب : FilGoal

الأرجنتين - باراجواي - ميسي

تواجه الأرجنتين منتخب باراجواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين بينما باراجواي في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق10 جوووول أليخاندرو جوميز يسجل الأول للأرجنتين بعد تمريرة رائعة من دي ماريا

ق7 أجويرو يهدر فرصة التقدم بعد رفض هدية خطأ مدافعي باراجواي وسددها أعلى العارضة

انطلاق المباراة

كوبا أمريكا الأرجنتين باراجواي
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