مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) باراجواي.. جوووول جوميز
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 01:42
كتب : FilGoal
تواجه الأرجنتين منتخب باراجواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين بينما باراجواي في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراة واحدة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق10 جوووول أليخاندرو جوميز يسجل الأول للأرجنتين بعد تمريرة رائعة من دي ماريا
ق7 أجويرو يهدر فرصة التقدم بعد رفض هدية خطأ مدافعي باراجواي وسددها أعلى العارضة
انطلاق المباراة
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