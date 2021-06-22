مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) باراجواي.. تراجع من التانجو

تواجه الأرجنتين منتخب باراجواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين بينما باراجواي في المركز الثالث بـ 3 نقاط من مباراة واحدة.

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ق70 تراجع أرجنتيني وباراجواي تسعى للتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق46 جووووووول الأرجنتين بعد خطأ مدافع باراجواي في مرماه

ق18 ليونيل ميسي يسدد ركلة حرة لكن بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى

ق10 جوووول أليخاندرو جوميز يسجل الأول للأرجنتين بعد تمريرة رائعة من دي ماريا

ق7 أجويرو يهدر فرصة التقدم بعد رفض هدية خطأ مدافعي باراجواي وسددها أعلى العارضة

انطلاق المباراة