مباشر يورو 2020 – روسيا (0) - (1) الدنمارك.. بلجيكا تواجه فنلندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من يورو 2020 لمنافسات المجموعة الثانية.

روسيا X الدنمارك

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ق37: جوووووووووول أووول للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد.

ق30: يا ربااااه تسديدة صاروخية من هويبيرج مرت بجوار مرمى روسيا بقليل لتضيع فرصة هدف محقق على الدنمارك.

ق18: يا رباااه جولوفين ينطلق في هجمة سريعة ومر من مدافعين من الدنمارك وأطلق تسديدة قوية تصدى لها كاسبر شمايكل.

انطلاق المباراة.

فنلندا X بلجيكا

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ق19: تمريرة طولية عن طريق كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي فنلندا بسهولة إلى وسط الملعب

ق15: مازال الهدوء مسيطرا على المباراة.

انطلاق المباراة.