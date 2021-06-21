مباشر يورو 2020 – روسيا (0) - (1) الدنمارك.. بلجيكا تواجه فنلندا
الإثنين، 21 يونيو 2021 - 20:56
كتب : FilGoal
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روسيا X الدنمارك
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ق37: جوووووووووول أووول للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد.
ق30: يا ربااااه تسديدة صاروخية من هويبيرج مرت بجوار مرمى روسيا بقليل لتضيع فرصة هدف محقق على الدنمارك.
ق18: يا رباااه جولوفين ينطلق في هجمة سريعة ومر من مدافعين من الدنمارك وأطلق تسديدة قوية تصدى لها كاسبر شمايكل.
انطلاق المباراة.
فنلندا X بلجيكا
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ق19: تمريرة طولية عن طريق كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي فنلندا بسهولة إلى وسط الملعب
ق15: مازال الهدوء مسيطرا على المباراة.
انطلاق المباراة.
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