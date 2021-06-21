انتهت يورو 2020 - مقدونيا (0)-(3) هولندا

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

هولندا - مقدونيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مقدونيا الشمالية وهولندا التي تقام في ملعب يوهان كرويف آرينا في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز هولندا بثلاثية دون رد

ق 67: أووووووه العارضة تمنع الرابع من تسديدة دي يونج

ق 57: جوووووووووول فينالدوم والثالث

ق 51: جووووووول فينالدوم والثاني لهولندا بعد تمريرة رائعة من ممفيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد

ق 23: جووووول ديباي والأول لهولندا من هجمة مرتدة سريعة

ق 22: تسديدة قوية من ترايكوفسكي والقائم الهولندي يمنع الكرة من الدخول

ق 9: هدف ملغي لمقدونيا عن طريق إيفان ترايكوفسكي بداعي التسلل

انطلاق المباراة

هولندا مقدونيا الشمالية يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
جراحة لـ صلاح باشا لاعب منتخب الشباب بعد إصابته أمام النيجر 38 دقيقة | منتخب مصر
منتخب إنجلترا يعزل بن تشيلويل وماونت بعد مخالطتهما لـ بيلي جيلمور 40 دقيقة | يورو 2020
الرجاء ينفي جميع شائعات انتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر 57 دقيقة | إفريقيا
كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال ساعة | يورو 2020
مصدر مقرب من زيزو لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصله عن التجديد لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
انتهت يورو 2020 - مقدونيا (0)-(3) هولندا 2 ساعة | يورو 2020
انتهت يورو 2020 – أوكرانيا (0) - (1) النمسا.. رفاق ألابا إلى دور الـ16 2 ساعة | يورو 2020
دوناروما يكمل الكشف الطبي قبل الانتقال رسميا لـ سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك