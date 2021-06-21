انتهت يورو 2020 – أوكرانيا (0) - (1) النمسا.. رفاق ألابا إلى دور الـ16

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي أوكرانيا والنمسا التي تقام في ملعب آرينا ناسيونالا في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة بانتصار النمسا بهدف دون رد وتأهلهم لدور الـ16 رسميا.

ق87: تسديدة زاحفة من رومان ياريمتشوك مرت بجوار مرمى النمسا بقليل.

ق83: مطالبات بركلة جزاء للنمسا لكن الكرة لمست باطن لاعب أوكرانيا والحكم لم يحتسب أي شيء.

ق65: حارس النمسا يتألق ويتصدى لرأسية من مدافع منتخب بلاده بالخطأ كادت تؤدي لهدف عكسي.

ق55: سيطرة أوكرانية لكن دون خطورة على المرمى النمساوي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.

ق42: يا رباااه أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بتسديدة غريبة بيسراه ذهبت لخارج الملعب.

ق37: جورجي بوشان يتألق ويحرم النمسا من هدف ثاني بتسديدة مقوسة رائعة من كونراد ليمر.

ق29: دانييل باتشمان حارس النمسا يتألق أمام تسديدة يارمولينكو ويحرمه من إدراك التعادل.

ق21: جووووووووول أووووول للنمسا عن طريق كريستوف بومجارتنر بتسديدة بيمناه بعد متابعته ركلة ركنية قادمة من الناحية اليسرى.

ق17: مازال التعادل السلبي قائما وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق7: تسديدة من سابيتزر من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى.

ق5: انطلاقة رائعة من يارملينكو من الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء أمسكها حارس مرمى النمسا.

انطلاق المباراة.