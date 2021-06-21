مفاجأة.. سكاي: شالهان أوجلو سينتقل من ميلان إلى إنتر

قالت شبكة سكاي سبورتس إن لاعب الوسط التركي هاكان شالهان أوجلو سيرحل عن ميلان لينضم إلى إنتر ميلان بعقد يمتد إلى 2024.

وكتبت الشبكة أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما لن يجدد عقده مع ميلان والذي ينتهي الأسبوع المقبل.

لكنه سينضم إلى الجار إنتر بطل إيطاليا.

ومتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي يوم الثلاثاء.

وقالت تقارير إن ميلان عرض راتبا سنويا قدره 4 ملايين يورو على اللاعب للاستمرار مع الفريق.

Hakan Calhanoglu is set to join Inter from AC Milan! His current contract will expire next week and he’ll sign with Inter until June 2024 - Hakan will refuse AC Milan contract extension bid. 🚨 🇹🇷 Medicals expected to be completed tomorrow. @DiMarzio @ManuBaio #Inter #ACMilan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2021

وأشارت أخرى إلى رغبة الدحيل القطري ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات شالهان أوجلو.

ومضى شالهان أوجلو 4 مواسم مع ميلان منذ انتقل للفريق قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل 23 مليون يورو.

وشارك شالهان أوجلو، الذي ودع مع تركيا بطولة يورو 2020 من الدور الأول، في 172 مباراة مع ميلان وسجل 32 هدفا وأرسل 48 تمريرة حاسمة.