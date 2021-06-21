مفاجأة.. سكاي: شالهان أوجلو سينتقل من ميلان إلى إنتر

الاثنين، 21 يونيو 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان - سبال

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان - سبال

قالت شبكة سكاي سبورتس إن لاعب الوسط التركي هاكان شالهان أوجلو سيرحل عن ميلان لينضم إلى إنتر ميلان بعقد يمتد إلى 2024.

وكتبت الشبكة أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما لن يجدد عقده مع ميلان والذي ينتهي الأسبوع المقبل.

لكنه سينضم إلى الجار إنتر بطل إيطاليا.

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ومتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي يوم الثلاثاء.

وقالت تقارير إن ميلان عرض راتبا سنويا قدره 4 ملايين يورو على اللاعب للاستمرار مع الفريق.

وأشارت أخرى إلى رغبة الدحيل القطري ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات شالهان أوجلو.

ومضى شالهان أوجلو 4 مواسم مع ميلان منذ انتقل للفريق قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل 23 مليون يورو.

وشارك شالهان أوجلو، الذي ودع مع تركيا بطولة يورو 2020 من الدور الأول، في 172 مباراة مع ميلان وسجل 32 هدفا وأرسل 48 تمريرة حاسمة.

شالهان أوجلو إنتر ميلان
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