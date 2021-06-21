صن: يونايتد يجهز عرضا ضخما لـ بوجبا يجعله صاحب أعلى أجر في الدوري

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يجهز عرضا ضخما لتجديد عقد نجم وسطه بول بوجبا الفرنسي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتبت صن أن النادي الإنجليزي سيعرض على بوجبا (28 عاما) راتبا قدره 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وهو ما قد يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأشارت صن إلى أن يونايتد يجهز عرضا يمتد إلى 2025.

وينتهي العقد الحالي لبوجبا، نجم يوفنتوس السابق، في 2022.

وصرح مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب، في وقت سابق أن بوجبا قد يرحل قريبا عن يونايتد.

وأشارت تقارير إلى رغبة باريس سان جيرمان وريال مدريد في انتداب بوجبا.

ويشارك اللاعب حاليا مع فرنسا في يورو 2020.

وخاض بوجبا (28 عاما) 5 مواسم مع يونايتد منذ عودته للفريق في 2016.

شارك إجمالا في 206 مباريات مع يونايتد وسجل 38 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

وتوج بثلاثة ألقاب مع الفريق.

بوجبا مانشستر يونايتد
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