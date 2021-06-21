مالانجو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 02:27

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس - الرجاء - بن مالانجو

نفى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي وجود أي اتصالات بينه وبين نادي الزمالك للانضمام للقلعة البيضاء.

وقال مالانجو لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي مفاوضات أو اتصالات مع الزمالك للانتقال إليه".

وأضاف "كلنا نعرف أن الزمالك من أكبر وأعرق أندية قارة إفريقيا".

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك - عودة حازم إمام لمواجهة المقاصة في الكأس بعد تمديد تعاقده.. 7 لقطات لا ينساها جمهور الزمالك للونش وكيلهما: الونش جدد لـ الزمالك بعد جلسة واحدة.. وكهربا يريد البقاء في الأهلي

وأتم تصريحاته "لكني لازلت مرتبطا بتعاقد مع الرجاء وكل ما أشيع في هذا الأمر مجرد اجتهادات فقط".

وشارك المهاجم الكونغولي في تعادل فريقه مع بيراميدز سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مالانجو البالغ من العمر 27 عاما لعب مع الرجاء هذا الموسم 33 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بن مالانجو الزمالك الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي: سنخوض 3 لقاءات قوية ونلعب على الفوز فى كل مباراة 5 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - ثنائي السباحة التوقيعية يحتل المركز الـ 19 في التصفيات 27 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأربعاء.. فرصة لأربع ميداليات 30 دقيقة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الصخرة وائل جمعة؟ 41 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - نائل وزيادة إلى نهائي فروسية فردي رجال.. وموعد المنافسة على ميدالية 45 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إسبانيا تقتل اليابان وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كرة القدم 48 دقيقة | طوكيو 2020
حلم الميدالية - كرة اليد.. موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 51 دقيقة | طوكيو 2020
الروبي: هذا الجيل المتكامل هو الأعظم في تاريخ كرة اليد بمصر ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك