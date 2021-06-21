مباشر كوبا أمريكا - كولومبيا (0)-(1) بيرو.. جوووووول الأول

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 01:52

كتب : FilGoal

كولومبيا - قطر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا ضد بيرو ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا البرازيل 2020.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــ

أخبار متعلقة
رومانو: الصفقة تمت.. دي بول سيخضع للفحص الطبي في أتليتكو بعد كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2021 - كولومبيا تعلن استبعاد لاعب وتغيير آخر بسبب فيروس كورونا كوبا أمريكا 2021 – بطولة كافحت من أجل ضربة البداية

وصف الهدف: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر وارتدت داخل منطقة الجزاء ليقابلها سيرجيو بينا بتسديدة قوية في الشباك الصفراء

ق 17: جووووووووووول الأول في المباراة لصالح بيرو عن طريق سيرجيو بينا

انطلاق المباراة

كولومبيا بيرو كوبا أمريكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالانجو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كوبا أمريكا - كولومبيا (0)-(1) بيرو.. جوووووول الأول ساعة | أمريكا
تعادل عادل 2 ساعة | أمريكا
وكيلهما: الونش جدد لـ الزمالك بعد جلسة واحدة.. وكهربا يريد البقاء في الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بيراميدز: مباراة الرجاء كانت متعادلة في كل شيء 3 ساعة | الكونفدرالية
مدرب ويلز: نشعر بطعم الفوز رغم الخسارة 3 ساعة | يورو 2020
حسين لبيب: نفاوض آخرين للتجديد بعد الونش.. وفريق القدم المرشح الأول للدوري 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الرجاء: التعادل مع بيراميدز نتيجة جيدة وكان يمكننا التسجيل 3 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك