مباشر كوبا أمريكا - كولومبيا (0)-(1) بيرو.. جوووووول الأول
الإثنين، 21 يونيو 2021 - 01:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا ضد بيرو ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا البرازيل 2020.
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وصف الهدف: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر وارتدت داخل منطقة الجزاء ليقابلها سيرجيو بينا بتسديدة قوية في الشباك الصفراء
ق 17: جووووووووووول الأول في المباراة لصالح بيرو عن طريق سيرجيو بينا
انطلاق المباراة
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