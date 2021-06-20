مباشر كوبا أمريكا 2021 – فنزويلا (1) (1) الإكوادور.. التعااااااادل

الأحد، 20 يونيو 2021 - 23:06

كتب : FilGoal

الإكوادور - كوبا أمريكا 2021

يقدم FlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فنزويلا والإكوادور في كوبا أمريكا 2021.

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ق51: التعااااااادل لفنزويلا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: هدف أول للإكوادور عن طريق بيرسيادو

ق19: بيرو هينسابي ينقذ الكرة قبل الدخول لشباك الإكوادور لكن الحكم المساعد يرفع الراية

ق14: جيجسون ميدنيز يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء

كوبا أمريكا
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