مباشر نصف نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) الرجاء.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 20 يونيو 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز والرجاء المغربي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 خلفية مزدوجة من إبراهيم عادل لكن أيضا بعيدة عن المرمى.

ق. 42 خلفية مزدوجة من بن مالانجو لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 38 انطلاقة من محمد حمدي وعرضية أرضية، قابلها إبراهيم عادل بتصويبة أنقذها الدفاع.

ق. 23 انطلاقة رائعة للرجاء وسفيان رحيمي ينفرد ويسدد لكن أحمد الشناوي يتألق أمامه.

ق. 10 تصويبة أولى من سفيان رحيمي وأحمد الشناوي يبعدها.

بداية المباراة

بيراميدز الرجاء في الكونفدرالية
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