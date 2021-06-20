مباشر دوري السلة - الزمالك (3)-(13) الاتحاد.. الربع الأول

الأحد، 20 يونيو 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد - كرة سلة

يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن أولى سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يقام النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.

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13-3 للاتحاد ووقت مستقطع للزمالك متبقي 4 دقائق

11-3 للاتحاد ومرور منتصف الربع

7-3 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك

7-0 للاتحاد بعد ثلاثية رامي إبراهيم

الربع الأول

انطلاق المباراة

كرة سلة الزمالك الاتحاد
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