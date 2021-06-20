مباشر دوري السلة - الزمالك (3)-(13) الاتحاد.. الربع الأول
الأحد، 20 يونيو 2021 - 18:55
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن أولى سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
يقام النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.
الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.
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13-3 للاتحاد ووقت مستقطع للزمالك متبقي 4 دقائق
11-3 للاتحاد ومرور منتصف الربع
7-3 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك
7-0 للاتحاد بعد ثلاثية رامي إبراهيم
الربع الأول
انطلاق المباراة
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