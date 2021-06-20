مباشر دوري السلة - الزمالك (35)-(53) الاتحاد.. الربع الثالث

يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن أولى سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يقام النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.

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53-35 ثلاثية رائعة من يوسف شوشة

50-35 للاتحاد السكندري

45-31 للاتحاد

43-28 تفوق للاتحاد السكندري

الربع الثالث

نهاية الربع الثاني

38-28 ثلاثية من يوسف شوشة قبل 4 ثواني من النهاية

34-28 للاتحاد ومتبقي 1:30

29-25 ثلاثية أخرى رائعة من حاتم وصحوة بيضاء مع منتصف الربع الثاني

29-20 ثلاثية رائعة من أحمد حاتم تقلص الفارق للزمالك

27-15 ثلاثية من رامي إبراهيم تزيد تفوق الاتحاد

الربع الثاني

23-14 نهاية الربع الأول

13-3 للاتحاد ووقت مستقطع للزمالك متبقي 4 دقائق

11-3 للاتحاد ومرور منتصف الربع

7-3 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك

7-0 للاتحاد بعد ثلاثية رامي إبراهيم

الربع الأول

انطلاق المباراة