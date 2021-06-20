مباشر دوري السلة - الزمالك (35)-(53) الاتحاد.. الربع الثالث
الأحد، 20 يونيو 2021 - 18:55
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن أولى سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
يقام النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.
الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.
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53-35 ثلاثية رائعة من يوسف شوشة
50-35 للاتحاد السكندري
45-31 للاتحاد
43-28 تفوق للاتحاد السكندري
الربع الثالث
نهاية الربع الثاني
38-28 ثلاثية من يوسف شوشة قبل 4 ثواني من النهاية
34-28 للاتحاد ومتبقي 1:30
29-25 ثلاثية أخرى رائعة من حاتم وصحوة بيضاء مع منتصف الربع الثاني
29-20 ثلاثية رائعة من أحمد حاتم تقلص الفارق للزمالك
27-15 ثلاثية من رامي إبراهيم تزيد تفوق الاتحاد
الربع الثاني
23-14 نهاية الربع الأول
13-3 للاتحاد ووقت مستقطع للزمالك متبقي 4 دقائق
11-3 للاتحاد ومرور منتصف الربع
7-3 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك
7-0 للاتحاد بعد ثلاثية رامي إبراهيم
الربع الأول
انطلاق المباراة