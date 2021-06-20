مباشر دوري السلة - الزمالك (35)-(53) الاتحاد.. الربع الثالث

الأحد، 20 يونيو 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد - كرة سلة

يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن أولى سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر والمقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يقام النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة أما الزمالك فهو حامل لقب نسخة 2019.

أخبار متعلقة
كرة سلة - إلى النهائي.. الزمالك يكرر فوزه على الجزيرة ويضرب موعدا مع الاتحاد انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي كرة سلة – خطوة على التأهل.. الزمالك يكرر فوزه على الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر خبر في الجول – اتجاه لاستمرار ماريو بالما مع سلة الأهلي

============

53-35 ثلاثية رائعة من يوسف شوشة

50-35 للاتحاد السكندري

45-31 للاتحاد

43-28 تفوق للاتحاد السكندري

الربع الثالث

نهاية الربع الثاني

38-28 ثلاثية من يوسف شوشة قبل 4 ثواني من النهاية

34-28 للاتحاد ومتبقي 1:30

29-25 ثلاثية أخرى رائعة من حاتم وصحوة بيضاء مع منتصف الربع الثاني

29-20 ثلاثية رائعة من أحمد حاتم تقلص الفارق للزمالك

27-15 ثلاثية من رامي إبراهيم تزيد تفوق الاتحاد

الربع الثاني

23-14 نهاية الربع الأول

13-3 للاتحاد ووقت مستقطع للزمالك متبقي 4 دقائق

11-3 للاتحاد ومرور منتصف الربع

7-3 أحمد ياسر يسجل ثلاثية للزمالك

7-0 للاتحاد بعد ثلاثية رامي إبراهيم

الربع الأول

انطلاق المباراة

كرة سلة الزمالك الاتحاد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الونش بعد التجديد: شكرا لجماهير الزمالك.. وأرغب في حصد المزيد من البطولات 13 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يبدأ المفاوضات مع زيزو.. وخطوة قبل التجديد 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - الشناوي في حراسة المرمى.. والسعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الرجاء 25 دقيقة | الكونفدرالية
إيطاليا الجديدة كاملة 28 دقيقة | يورو 2020
صناعة سويسرية فاخرة 33 دقيقة | يورو 2020
مباشر دوري السلة - الزمالك (35)-(53) الاتحاد.. الربع الثالث ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب للشباب - مصر تفتتح مشوارها بالفوز على النيجر ساعة | منتخب مصر
ميلان يمنح تشالهان أوجلو مهلة أخيرة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك