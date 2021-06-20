استراحة يورو 2020 - إيطاليا (1)-(0) ويلز.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيطاليا وويلز، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من يورو 2020.

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نهاية الشوط الأول

ق. 41 بيسينا كاد يسجل الثاني بعد عرضية قابلها بلمسة بجانب القائم.

ق. 38 جوووول أوووول. مخالفة ينفذها فيراتي ويقابلها ماتيا بيسينا بلمسة في المرمى.

ق. 29 عرضية من باستوني إلى كييزا الذي استلم وسدد بجانب المرمى.

ق. 27 ركنية قابلها كريس جينتر برأسية فوق المرمى.

ق. 24 بينية إلى بيلوتي الذي انفرد وسدد لكن بجانب القائم.

ق. 17 تصويبة من تولوي ترتطم بـ بيلوتي وتتجه للمرمى لكن داني وارد يتصدى لها.

ق. 14 تصويبة أولى من إيمرسون يتصدى لها داني وارد.

بداية المباراة