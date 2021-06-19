مباشر في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. محاولات المغاربة تتواصل

السبت، 19 يونيو 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 70: كرة ثابتة للوداد يرتقى لها أشرف الداري قبل الحارس لكن رأسيته تمر فوق العارضة.

ق 60: تسديدة من مؤيد اللافي يبعدها الحارس برشاقة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة قوية من أيمن العلمود تمر أعلى من العارضة.

ق 45+1: مؤيد اللافي ينفذ ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.

ق 34: جووووووول عرضية من نجابولو بلوم إلى سمير نوروكوفيتش الذي يودع الكرة في الشباك معلنا تقدم الفريق الجنوب إفريقي.

ق 31: ركلة ثابتة للوداد من على حدود منطقة الجزاء تنفذ لكن ترتطم بالحائط البشري.

ق 27: عرضية من محمد أوناجم يسددها مؤيد اللافي برأسه ويبعدها الحارس لركنية ببراعة.

بداية اللقاء

الوداد في إفريقيا كايرز تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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