مباشر في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. محاولات المغاربة تتواصل
السبت، 19 يونيو 2021 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
لمتابعة تشكيل الفريقين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 70: كرة ثابتة للوداد يرتقى لها أشرف الداري قبل الحارس لكن رأسيته تمر فوق العارضة.
ق 60: تسديدة من مؤيد اللافي يبعدها الحارس برشاقة لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: تسديدة قوية من أيمن العلمود تمر أعلى من العارضة.
ق 45+1: مؤيد اللافي ينفذ ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.
ق 34: جووووووول عرضية من نجابولو بلوم إلى سمير نوروكوفيتش الذي يودع الكرة في الشباك معلنا تقدم الفريق الجنوب إفريقي.
ق 31: ركلة ثابتة للوداد من على حدود منطقة الجزاء تنفذ لكن ترتطم بالحائط البشري.
ق 27: عرضية من محمد أوناجم يسددها مؤيد اللافي برأسه ويبعدها الحارس لركنية ببراعة.
بداية اللقاء