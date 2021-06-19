مباشر في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. جوووووووووووووول نوروكوفيتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 34: جووووووول عرضية من ليوناردو كاسترو إلى سمير نوروكوفيتش الذي يودع الكرة في الشباك معلنا تقدم الفريق الجنوب إفريقي.

ق 31: ركلة ثابتة للوداد من على حدود منطقة الجزاء تنفذ لكن ترتطم بالحائط البشري.

ق 27: عرضية من محمد أوناجم يسددها مؤيد اللافي برأسه ويبعدها الحارس لركنية ببراعة.

بداية اللقاء