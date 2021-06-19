مباشر في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. جوووووووووووووول نوروكوفيتش

السبت، 19 يونيو 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

الوداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 34: جووووووول عرضية من ليوناردو كاسترو إلى سمير نوروكوفيتش الذي يودع الكرة في الشباك معلنا تقدم الفريق الجنوب إفريقي.

ق 31: ركلة ثابتة للوداد من على حدود منطقة الجزاء تنفذ لكن ترتطم بالحائط البشري.

ق 27: عرضية من محمد أوناجم يسددها مؤيد اللافي برأسه ويبعدها الحارس لركنية ببراعة.

بداية اللقاء

الوداد في إفريقيا كايرز تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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