مباشر يورو 2020 - إسبانيا (1)-(0) بولندا.. القااائم يمنع التعادل

السبت، 19 يونيو 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

إسبانيا - بولندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا وبولندا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

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ق. 44 عرضية رائعة من خوردي ألبا، يقابلها جيرارد مورينو بلمسة في الشباك الجانبية.

ق. 42 تصويبة قووية من كارول سويدرسكي في القائم والكرة تصل إلى زيلنسيكي الذي يسدد ويتصدى لها أوناي سيمون.

ق. 35 عرضية من ليفاندوفيسكي، يقابلها كارول سويدريسكي بلمسة فوق المرمى.

ق. 34 كرة ثابتة ينفذها جيرارد مورينو بقوة بجانب الحائط، لكن بجانب القائم.

ق. 24 جووول أووول. تصويبة من جيرارد مورينو، يتابعها موراتا بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

يورو 2020 إسبانيا بولندا
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