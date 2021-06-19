مباشر يورو 2020 - إسبانيا (1)-(0) بولندا.. القااائم يمنع التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا وبولندا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

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ق. 44 عرضية رائعة من خوردي ألبا، يقابلها جيرارد مورينو بلمسة في الشباك الجانبية.

ق. 42 تصويبة قووية من كارول سويدرسكي في القائم والكرة تصل إلى زيلنسيكي الذي يسدد ويتصدى لها أوناي سيمون.

ق. 35 عرضية من ليفاندوفيسكي، يقابلها كارول سويدريسكي بلمسة فوق المرمى.

ق. 34 كرة ثابتة ينفذها جيرارد مورينو بقوة بجانب الحائط، لكن بجانب القائم.

ق. 24 جووول أووول. تصويبة من جيرارد مورينو، يتابعها موراتا بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة