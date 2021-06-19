مباشر في إفريقيا - الترجي (0) (0) الأهلي.. الشناوي يطالب بالعودة للـ VAR

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 24: الشناوي يطالب الحكم بالعودة لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للأهلي.

ق 17: تمريرة بينية من معلول لمحمد شريف في الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الترجي، شريف سدد لكن بن شريفية يتصدى ومن ثم يشتت الدفاع لركنية.

ق 13: توغل من الجهة اليسرى من حمدو الهوني ويرسل عرضية أرضية لكن بدر بانون في الموعد ويشتت.

بداية اللقاء