انتهت في إفريقيا - الترجي (0) (1) الأهلي.. فوز أحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.

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انتهت: الأهلي 1-0 الترجي

ق 89: تسديدة من بن رمضان يتصدى لها الشناوي.

ق 84: نزول رامي ربيعة ووالتر بواليا بدلا من أكرم توفيق ومحمد شريف.

ق 83: سامح الدربالي يعيد الكرة إلى بن شريفية برأسية وحاول شريف اللحاق ولمسها لكن دون تسديدة.

ق 80: نزول سامح الدربالي ونسيم بن خليفة بدلا من ورؤوف بن غيث

ق 74: نزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر.

ق 67: بينية من ديانج تجعل محمد شريف منفردا ليسدد على يمين بن شريفية لترتطم بالقائم الأيمن، ثم ترتد له ليسدد في الشباك بسهولة.

ق 63: تغيير أول للأهلي بنزول محمد مجدي أفشة بدلا من صلاح محسن.

ق 61: الأهلي يضيع فرصة الهدف الأول.. ركنية نفذها معلول مهدها حمدي فتحي برأسه لمحمد شريف في قلب الـ 6 يارادت لكن في يد بن شريفية.

ق 58: التغيير الأول في المباراة بمشاركة أنيس البدري بدلا من خالد عبد الباسط

ق 54: عرضية من الجهة اليمنى من أكرم تصل إلى طاهر الغير مراقب فيسدد كرة على الطائر ترتطم بالشباك الخارجية.

ق 49: ركلة ثابتة نفذها بن رمضان من الجهة اليسرى، ورأسية فوسيني كوليبالي تصل في يد الشناوي الذي يتصدى لها بثبات.

ق 46: خطأ من حمدي فتحي في منتصف ملعب الأهلي يستغله عبد الباسط مهاجم الترجي لكن تسديدته جاءت ضعيفة تصدى لها الشناوي بسهولة.

بداية الشوط الثاني

استراحة: نهاية الشوط الأول

ق 44: عرضية من طاهر محمد طاهر وبن شريفية بقضبة يده قبل أن تصل لرأس شريف.

ق 41: ويليام توجي يراوغ أيمن أشرف من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية ترتطم بأقدام الدفاع وتتحول لركنية.

ق 34: محمد بن رمضان يتسلم كرة طولية في عمق منطقة جزاء الأهلي، ويراوغ بانون وقبل أن يسدد خرج الشناوي وأبعدها في الوقت المناسب.

ق 30: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي تسلل محمد شريف.

ق 29: تسديدة قوية من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها بن شريفية، ويتابعها محمد شريف مسجلا في الشباك.

ق 24: الشناوي يطالب الحكم بالعودة لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للأهلي.

ق 17: تمريرة بينية من معلول لمحمد شريف في الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الترجي، شريف سدد لكن بن شريفية يتصدى ومن ثم يشتت الدفاع لركنية.

ق 13: توغل من الجهة اليسرى من حمدو الهوني ويرسل عرضية أرضية لكن بدر بانون في الموعد ويشتت.

بداية اللقاء