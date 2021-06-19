انتهت في إفريقيا - الترجي (0) (1) الأهلي.. فوز أحمر
السبت، 19 يونيو 2021 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.
المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت: الأهلي 1-0 الترجي
ق 89: تسديدة من بن رمضان يتصدى لها الشناوي.
ق 84: نزول رامي ربيعة ووالتر بواليا بدلا من أكرم توفيق ومحمد شريف.
ق 83: سامح الدربالي يعيد الكرة إلى بن شريفية برأسية وحاول شريف اللحاق ولمسها لكن دون تسديدة.
ق 80: نزول سامح الدربالي ونسيم بن خليفة بدلا من ورؤوف بن غيث
ق 74: نزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر.
ق 67: بينية من ديانج تجعل محمد شريف منفردا ليسدد على يمين بن شريفية لترتطم بالقائم الأيمن، ثم ترتد له ليسدد في الشباك بسهولة.
ق 63: تغيير أول للأهلي بنزول محمد مجدي أفشة بدلا من صلاح محسن.
ق 61: الأهلي يضيع فرصة الهدف الأول.. ركنية نفذها معلول مهدها حمدي فتحي برأسه لمحمد شريف في قلب الـ 6 يارادت لكن في يد بن شريفية.
ق 58: التغيير الأول في المباراة بمشاركة أنيس البدري بدلا من خالد عبد الباسط
ق 54: عرضية من الجهة اليمنى من أكرم تصل إلى طاهر الغير مراقب فيسدد كرة على الطائر ترتطم بالشباك الخارجية.
ق 49: ركلة ثابتة نفذها بن رمضان من الجهة اليسرى، ورأسية فوسيني كوليبالي تصل في يد الشناوي الذي يتصدى لها بثبات.
ق 46: خطأ من حمدي فتحي في منتصف ملعب الأهلي يستغله عبد الباسط مهاجم الترجي لكن تسديدته جاءت ضعيفة تصدى لها الشناوي بسهولة.
بداية الشوط الثاني
استراحة: نهاية الشوط الأول
ق 44: عرضية من طاهر محمد طاهر وبن شريفية بقضبة يده قبل أن تصل لرأس شريف.
ق 41: ويليام توجي يراوغ أيمن أشرف من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية ترتطم بأقدام الدفاع وتتحول لركنية.
ق 34: محمد بن رمضان يتسلم كرة طولية في عمق منطقة جزاء الأهلي، ويراوغ بانون وقبل أن يسدد خرج الشناوي وأبعدها في الوقت المناسب.
ق 30: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي تسلل محمد شريف.
ق 29: تسديدة قوية من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها بن شريفية، ويتابعها محمد شريف مسجلا في الشباك.
ق 24: الشناوي يطالب الحكم بالعودة لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للأهلي.
ق 17: تمريرة بينية من معلول لمحمد شريف في الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الترجي، شريف سدد لكن بن شريفية يتصدى ومن ثم يشتت الدفاع لركنية.
ق 13: توغل من الجهة اليسرى من حمدو الهوني ويرسل عرضية أرضية لكن بدر بانون في الموعد ويشتت.
بداية اللقاء