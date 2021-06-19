استراحة في إفريقيا - الترجي (0) (0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 19 يونيو 2021 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.
المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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استراحة: نهاية الشوط الأول
ق 44: عرضية من طاهر محمد طاهر وبن شريفية بقضبة يده قبل أن تصل لرأس شريف.
ق 41: ويليام توجي يراوغ أيمن أشرف من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية ترتطم بأقدام الدفاع وتتحول لركنية.
ق 34: محمد بن رمضان يتسلم كرة طولية في عمق منطقة جزاء الأهلي، ويراوغ بانون وقبل أن يسدد خرج الشناوي وأبعدها في الوقت المناسب.
ق 30: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي تسلل محمد شريف.
ق 29: تسديدة قوية من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها بن شريفية، ويتابعها محمد شريف مسجلا في الشباك.
ق 24: الشناوي يطالب الحكم بالعودة لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للأهلي.
ق 17: تمريرة بينية من معلول لمحمد شريف في الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الترجي، شريف سدد لكن بن شريفية يتصدى ومن ثم يشتت الدفاع لركنية.
ق 13: توغل من الجهة اليسرى من حمدو الهوني ويرسل عرضية أرضية لكن بدر بانون في الموعد ويشتت.
بداية اللقاء