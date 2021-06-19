مباشر يورو 2020 – البرتغال (1)-(2) ألمانيا.. باتريشيو ينقذ الثالث

السبت، 19 يونيو 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري مع ألمانيا أمام البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرتغال وألمانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجمعة السادسة من يورو 2020.

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ق. 44 عرضية من جوسينس ينقذها باتريشيو قبل متابعة توماس مولر.

ق. 38 جوووول ثااااني لألمانيا. عرضية من كيميتش يسجلها جويريرو بالخطأ في مرماه.

ق. 35 جوووول التعاااد للألمانيا عن طريق كاي هافيرتز. عرضية قابلها جوسينس بتصويبة مباشرة، وتابعها هافيرتز بلمسة في المرمى.

ق. 22 عرضية إلى روبن دياش يقابلها برأسية بجانب القائم.

ق. 15 جوووول أووول للبرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو من صناعة ديوجو جوتا. طولية إلى جوتا الذي مرر الكرة إلى رونادو وسجلها في المرمى الخالي.

ق. 6 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل على سيرجي جنابري.

ق. 5 جوووول أوووول لألمانيا عن طريق جوسينس.

بداية المباراة

يورو 2020 البرتغال ألمانيا
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