مباشر في إفريقيا - الدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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🚨| اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات pic.twitter.com/DFwN0vm6wb — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

الأمن التونسي دفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في الملعب قبل مباراة الأهلي والترجي.‏

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز غادر ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

🚨| لاعبو الأهلي يغادرون ملعب حمادي العقربي بعد تعرضم للإختناق pic.twitter.com/M0HPsN0FW6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

لاعبو الأهلي يغادرون ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

لاعبو الأهلي يبدأوان عمليات الإحماء قبل نصف ساعة من بداية اللقاء.

بداية اللقاء بعد قليل في السادسة مساءً

الأمن التونسي أطلق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في المدرجات. (طالع التفاصيل)