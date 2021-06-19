مباشر في إفريقيا - الدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري

مباشر في إفريقيا - الدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري
السبت، 19 يونيو 2021 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.
المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
--
🚨| اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات pic.twitter.com/DFwN0vm6wb— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021
الأمن التونسي دفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في الملعب قبل مباراة الأهلي والترجي.
طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز غادر ملعب حمادي العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرا لانتشار الغاز المسيل.
🚨| لاعبو الأهلي يغادرون ملعب حمادي العقربي بعد تعرضم للإختناق pic.twitter.com/M0HPsN0FW6— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021
لاعبو الأهلي يغادرون ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.
لاعبو الأهلي يبدأوان عمليات الإحماء قبل نصف ساعة من بداية اللقاء.
بداية اللقاء بعد قليل في السادسة مساءً
الأمن التونسي أطلق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في المدرجات. (طالع التفاصيل)