مباشر في إفريقيا - أبو عبلة يرفض نزول لاعبي الأهلي لاستكمال الإحماء

السبت، 19 يونيو 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يتعرضون للاختناق بسبب الغاز في ملعب رادس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

المباراة تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية، والإياب في القاهرة السبت المقبل 26 يونيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي رفض بالتنسيق مع المسؤول الطبي للكاف نزول لاعبي الفريق لأرض الملعب لاستكمال عمليات الإحماء بسبب أزمة الغاز حرصا على سلامة اللاعبين.

حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، حرص على النزول إلى أرضية ملعب رادس، للسيطرة على شغب جماهير الفريق في المدرجات.

مراسل بي إن سبورتس: قد تتأخر بداية مباراة الترجي والأهلي في ملعب رادس بسبب مشادات بين جماهير الترجي والأمن.

سقوط بعض الجماهير من المدرجات، وتعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

معين الشعباني المدير الفني للترجي يسحب لاعبي الفريق من أرض الملعب بسبب أعمال الشغب.

الأمن التونسي دفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في الملعب قبل مباراة الأهلي والترجي.‏

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز غادر ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

لاعبو الأهلي يغادرون ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

لاعبو الأهلي يبدأوان عمليات الإحماء قبل نصف ساعة من بداية اللقاء.

بداية اللقاء بعد قليل في السادسة مساءً

الأمن التونسي أطلق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في المدرجات. (طالع التفاصيل)

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