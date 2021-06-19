مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (0) أوروجواي.. جوووووووووول روديجيز

السبت، 19 يونيو 2021 - 01:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين ضد تشيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا 2021.

المباراة تحمل رقم 1000 للأرجنتين في تاريخها منذ أول مباراة عام 1902.

المباراة تقام ضمن مباريات المجموعة الأولى لحساب الجولة الثانية من البطولة القارية.

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مباراة ثانية للأرجنتين بعد التعادل مع تشيلي في الجولة الأولى، بينما يبدأ منتخب أوروجواي مشواره في البطولة.

لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 13: جووووووووووول أول للأرجنتين عرضية من ليونيل ميسي يودعها جايدو روديجيز برأسية في الشباك.

ق 7: تسديدة من ليونيل ميسي من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها موسليرا ويفشل لاوتارو في متابعتها بالشباك.

بداية اللقاء.

الأرجنتين أوروجواي كوبا أمريكا
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