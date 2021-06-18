مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. الأخضر يضغط للتعادل

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:52

كتب : FilGoal

ماوريسيو إيسلا - تشيلي - بوليفيا - كوبا أمريكا 2021

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وبوليفيا في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.

وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.

المباراة بقيادة تحكيمية من الإسباني خيل مانزانو.

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لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنـــــــــــــــــا.

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ق 79: بيخارانو يسدد ترتطم الكرة بأقدام دفاع تشيلي وتمر أعلى من القائم لركنية.

ق 75: عرضية من الجهة اليمني، ورأسية من بيناريس لكن لامبي في الموعد يتصدى لها بسهولة.

ق 72: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من بيخارانو تمر بجوار القائم الأيسر لكلاوديو برافو.

ق 60: محاولات تشيلية غير مكتملة.

ق 56: سافيدرا يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها برافو مبعدا الكرة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: مراوغة من فاكا خارج منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية تمر أعلى من قائم كلاوديو برافو.

ق 42: عرضية من مينا تصل إلى فيدال لكن رأسيته تصل سهلة في يد لامبي.

ق 34: تسديدة من إدوين سافيدرا تصل سهلة في يد كلاوديو برافو.

ق 29: توغل من إروين سافيدرا من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية مرت من الجميع وسددها روبرتو فيرنانديز مهدرا التعادل برعونة.

ق 17: صاروخ من جيان مينيزيس جناح تشيلي وركنية جديدة بعد تألق لامبي.

ق 16: تسديدة من إريك بولجار من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها لامبي وتتحول لركنية.

ق 14: عرضية من الجهة اليمنى يرتقى لها بيريرتون برأسية يبعدها لامبي ببراعة.

ق 9: جووووول أول في اللقاء لـ تشيلي.. فارجاس يمرر إلى بن بيريرتون الذي ينفرد بالمرمى ويسدد أرضا على يسار الحارس.

ق 4: ركنية لتشيلي من تشارليز أرنجوايز تصل على حدود منطقة الجزاء ويسدد جيان مينيزيس لكن حارس بوليفيا يتصدى ببراعة.

بداية اللقاء

تشيلي بوليفيا كوبا أمريكا 2021
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