مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. جوووووووووووول أول

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وبوليفيا في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.

وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.

المباراة بقيادة تحكيمية من الإسباني خيل مانزانو.

لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنـــــــــــــــــا.

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ق 9: جووووول أول في اللقاء لـ تشيلي.. فارجاس يمرر إلى بن بيريرتون الذي ينفرد بالمرمى ويسدد أرضا على يسار الحارس.

ق 4: ركنية لتشيلي من تشارليز أرنجوايز تصل على حدود منطقة الجزاء ويسدد جيان مينيزيس لكن حارس بوليفيا يتصدى ببراعة.

بداية اللقاء