مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. جوووووووووووول أول

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:52

كتب : FilGoal

تشيلي - كولومبيا - كوبا أمريكا 2019

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وبوليفيا في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.

وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.

المباراة بقيادة تحكيمية من الإسباني خيل مانزانو.

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لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنـــــــــــــــــا.

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ق 9: جووووول أول في اللقاء لـ تشيلي.. فارجاس يمرر إلى بن بيريرتون الذي ينفرد بالمرمى ويسدد أرضا على يسار الحارس.

ق 4: ركنية لتشيلي من تشارليز أرنجوايز تصل على حدود منطقة الجزاء ويسدد جيان مينيزيس لكن حارس بوليفيا يتصدى ببراعة.

بداية اللقاء

تشيلي بوليفيا كوبا أمريكا 2021
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