مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. جوووووووووووول أول
الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:52
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وبوليفيا في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.
وتعادلت تشيلي في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، فيما سقط منتخب بوليفيا في فخ الخسارة بنتيجة 3-1 أمام باراجواي.
المباراة بقيادة تحكيمية من الإسباني خيل مانزانو.
لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنـــــــــــــــــا.
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ق 9: جووووول أول في اللقاء لـ تشيلي.. فارجاس يمرر إلى بن بيريرتون الذي ينفرد بالمرمى ويسدد أرضا على يسار الحارس.
ق 4: ركنية لتشيلي من تشارليز أرنجوايز تصل على حدود منطقة الجزاء ويسدد جيان مينيزيس لكن حارس بوليفيا يتصدى ببراعة.
بداية اللقاء
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