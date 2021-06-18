استراحة يورو 2020 - إنجلترا (0)-(0) اسكتلندا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا واسكتلندا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من يورو 2020.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية الشوط الأول

ق. 28 عرضية يقابلها هاري كين برأسية بجانب المرمى.

ق. 16 فرصة خطيرة جديدة للأهلي بطولية إلى فيل فودين الذي يتسلم الكرة ويسدد لكن بجانب القائم.

ق. 12 أوووه العارضة تمنع الأول. ركنية قابلها جون ستونز برأسية في العارضة.

ق. 3 فرصة أولى خطيرة لـ اسكتلندا من عرضية وتصويبة مباشرة من أدامز لكن ستونز ينقذ ببراعة.

بداية المباراة