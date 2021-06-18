انتهت كوبا أمريكا – البرازيل (4) - (0) بيرو .. انتصار كبير للسليساو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي البرازيل وبيرو التي تقام في ثاني جولات كوبا أمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية المباراة بانتصار البرازيل برباعية دون رد.

ق90+4: جووووووووول ريتشارليسون يسجل الهدف الرابع للبرازيل.

ق90: جوووووول ثالث للبرازيل عن طريق إيفرتون ريبيرو.

ق68: جوووووول نيمار يسجل الهدف الثاني للبرازيل من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ليقتل المباراة.

ق64: الحكم يلغي قراره ولا وجود لركلة جزاء.

ق61: الحكم يعود لمشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق60: ركلة جزاء لمنتخب البرازيل بعد عرقلة نيمار.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف دون رد.

ق38: فرصة خطيرة لمنتخب بيرو تسديدة لكريستيان راموس لكن دانيلو شتتها بصدره لتذهب لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق25: استحواذ وسيطرة تامة لمنتخب البرازيل وتكتل دفاعي لبيرو.

ق20: تمريرة من نيمار شتتها دفاع منتخب بيرو.

ق13: جوووووول أليكس ساندرو يفتتح التسجيل للبرازيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة مهيأة من جابرييل خيسوس.

ق11: تسديدة بدون معنى من فريد ذهبت لخارج الملعب.

ق10: انحصار اللعب في وسط الملعب ولا وجود للفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.