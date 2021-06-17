مباشر كوبا أمريكا – كولومبيا (0)-(0) فنزويلا.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا وفنزويلا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 لويس مورييل ينطلق ويسدد، لكن الحارس يتصدى لها ببراعة.

ق. 16 كرة ثابتة تنفذ داخل منطقة الجزاء ويقابلها أوريبي بلمسة عرضية تمر أمام ييري مينا المقابل للمرمى مباشرة.

بداية المباراة