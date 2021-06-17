مقصية خالد قمر الرائعة تقود الاتحاد لإسقاط مصر للمقاصة

الخميس، 17 يونيو 2021 - 21:03

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

سجل خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري أحد أجمل أهداف الدوري المصري بركلة مقصية ليقود زعيم الثغر للتغلب على مصر للمقاصة.

وفاز الاتحاد على مصر للمقاصة اليوم الخميس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الإسكندرية في الجولة 26 من الدوري المصري.

افتتح خالد قمر أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

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ثم جاء هدفه الثاني الرائع في الدقيقة 23 بعدما استغل الكرة القادمة له من رأسية من مروان عطية بطريقة جميلة وسددها بركلة مقصية في الشباك.

فيما جاء هدف مصر للمقاصة الوحيد عن طريق باسم مرسي من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

ووصل رصيد الاتحاد السكندري إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن سموحة الرابع.

فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بعدما خاض 25 مباراة فقط.

وشهدت المباراة رفع لاعبو الاتحاد السكندري قميص زميلهم رزاق سيسيه لدعمهم له في ظل إصابته بشرخ في صابونة الركبة وغيابه لنهاية الموسم.

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كما شهدت المباراة حضور لاعب الاتحاد، حسام عاشور على عكازين بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

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وسيلتقي الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت المقبل في ملعب الأول في الجولة 27 من المسابقة.

فيما يواجه مصر للمقاصة منافسه الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

الاتحاد السكندري مصر للمقاصة خالد قمر في الدوري
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