مباشر يورو 2020 – هولندا (1) - (0) النمسا.. ديباي يهدر انفرادا بطريقة غريبة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي هولندا والنمسا التي تقام في ملعب يوهان كرويف آرينا في الجولة الثانية من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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ق41: تسديدة زاحفة من فينالدوم ولكن مارتن هينتريجر شتتها سريعا.

ق40: ماذا أهدر ديباي؟ فوتر فيجورست مرر كرة بالعرض ارتطمت بلاعب النمسا ولكن ديباي سددها لأعلى بغرابة شديدة.

ق35: تسديدة قوية من مارتن هينتريجر مرت أعلى مرمى هولندا بقليل.

ق28: تسديدة قوية من لاعب النمسا كريستوف بومجارتنر ارتطمت برأس دي ليخت ثم قدمه قبل أن يمسك بها ستيكلنبيرج ومطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق24: تسديدة رائعة من ديباي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الفرص الخطيرة.

ق11: جووووووووووووووول ديباي يسجل الهدف الأول لهولندا من ركلة جزاء.

ق9: ركلة جزاء لمنتخب هولندا عقب عرقلة ألابا لدينزل دومفريز والحكم احتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو.

انطلاق المباراة.