مباشر في الدوري - الزمالك (1)-(0) أسوان.. دخول الجزيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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ق. 59 دخول سيف الدين الجزيري بدلا من مروان حمدي.

حمزة المثلوثي يشارك بدلا من أحمد عيد مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جنش يتألق. حمزة مجدي يقطع الكرة من أحمد عيد ويتوغل ويرسل عرضية إلى محمد أسامة الذي سدد وتصدى لها جنش بشكل رائع لترتد إلى أشرف مجدي الذي تابعها برأسه وتصدى لها جنش مجددا.

ق. 39 تبديل بدخول حمزة مجدي بدلا من أحمد خالد.

ق. 33 جوووول أوووول للزمالك. أحمد سيد "زيزو" يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 30 ركلة جزاااء للزمالك بعد عرقلة من الحارس لـ زيزو.

ق. 28 عرضية من زيزو ورأسية من مروان حمدي بجانب القائم.

ق. 18 عرضية يتسلمها مروان ويمهدها إلى إمام عاشور الذي يسدد ولكن خالد وليد يتصدى لها إلى ركنية.

ق.16 ركنية من الحلواني يبعدها جنش ويتابعها عبد العزيز موسى بلمسة فوق المرمى.

ق. 5 تصويبة من إمام عاشور لكن خارج المرمى.

إمام عاشور يعود للملعب بعد تلقي العلاج.

ق. 1 إصابة إمام عاشور بعد صدام في الرأس مع هيثم الفيل.

بداية المباراة